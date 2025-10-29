নিরাপত্তায় পুলিশের মোটরসাইকেল মহড়া, হেলমেট না থাকায় সমালোচনা

নিরাপত্তায় পুলিশের মোটরসাইকেল মহড়া, হেলমেট না থাকায় সমালোচনা
‘জনগণের নিরাপত্তায় আমরা আছি’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা থানার উদ্যোগে দিনব্যাপী সতর্ক মহড়া দেওয়া হয়েছে। তবে মোটরসাইকেল বহরের এ সতর্কতা মহড়ার সময় পুলিশ সদস্যদের মাথায় হেলমেট না থাকা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার চলছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিনব্যাপী জনগণের জানমাল রক্ষায় ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এই মহড়ায় নেতৃত্ব দেন আলফাডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) লিয়াকত হোসেন। তার নেতৃত্বে ১৫-২০ জন পুলিশ সদস্য মোটরসাইকেলে উপজেলাজুড়ে টহল ও মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহড়ার অংশ হিসেবে থানার পুলিশ সদস্যরা আলফাডাঙ্গা বাজার, গুরুত্বপূর্ণ মোড়, জনবহুল স্থান ও গ্রামীণ এলাকায় টহল দেন। এসময় তারা জনগণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহযোগিতা কামনা করেন।
জানতে চাইলে আলফাডাঙ্গা থানার এসআই লিয়াকত হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, আসলে হেলমেট পরা উচিত ছিল। কিন্তু হেলমেটটা পরলে ওইভাবে আমরা যে মুভ করছি বুঝা যেত না। গাড়ি-পোশাক দেখেইতো মানুষ পুলিশ সদস্যদের চিনতে পারে।
তিনি আরও বলেন, হেলমেট মূলত নিরাপত্তার জন্য পরা। ওখানে আমাদের নিরাপত্তাটা জরুরি ছিল না। কারণ আমরা নিজেরা টহল দিচ্ছিলাম। পরলে ভালো হতো। যেহেতু আমরা নিরাপদ আছি, আমাদের এক্সপার্ট লোকজনই গাড়ি চালিয়েছে এজন্য পরা হয়নি।
তিনি বলেন, আমরা নিজেরা স্বল্প একটু জায়গায় ঘুরেছি। আমাদের হেলমেট পরা উচিত ছিল। পরলে ভালো হতো। সব ভুল ধরলেতো আর কাজ করা যাবে না। পরবর্তী সময়ে আমরা হেলমেট পরে নেবো।
বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজালাল আলম জাগো নিউজকে বলেন, আমি ছিলাম না। বিষয়টি জানা নেই। এরপরও বিষয়টি দেখছি। যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীতে যাতে না হয় সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে ফরিদপুর নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর কান্তি বালা পান্না জাগো নিউজকে বলেন, মোটরসাইকেল চালানোর সময় হেলমেট না পরা এটা একটা অপরাধ। হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালালে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। অবশ্যই তাদের হেলমেট পরা উচিত ছিল। আইনের রক্ষক যদি আইন ভঙ্গ করে তাহলে এটি শুধু আইন ভঙ্গ না, আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনও বটে।
