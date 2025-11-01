মিরসরাইয়ে বসতঘর থেকে পদ্ম গোখরা সাপের ১০ বাচ্চা উদ্ধার

মিরসরাইয়ে বসতঘর থেকে পদ্ম গোখরা সাপের ১০ বাচ্চা উদ্ধার
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বসতঘর থেকে ১০টি পদ্ম গোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার হিঙ্গুলী ইউনিয়নের মধ্যম আজমনগর আব্দুল হাকিম মোল্লা বাড়ির দুলালের ঘর থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।
এছাড়া ধুম ইউনিয়নের শুক্রুবার ইয়ারহাট এলাকায় একটি বসতঘর থেকে একটি পদ্ম গোখরা সাপ উদ্ধার করা হয়। বিষাক্ত পদ্ম গোখরা সাপ ও সাপের বাচ্চা উদ্ধার হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
সাপ উদ্ধারকারী রেসকিউ টিমের সদস্য তারেক আজিজ বলেন, হিঙ্গুলী ইউনিয়নের মধ্যম আজমনগর গ্রামের আব্দুল হাকিম মোল্লা বাড়ির দুলালের বসতঘরে পরিবারের সদস্যরা সাপের বাচ্চা দেখতে পান। খবর পেয়ে একটি কক্ষ থেকে ১০টি পদ্ম গোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার করে নিয়ে আসি। এগুলো বর্তমানে আমার হেফাজতে রয়েছে।
আজিজ আরও বলেন, একইদিন সন্ধ্যায় উপজেলার শুক্রুবার ইয়ারহাট এলাকার একটি বসতবাড়ির ইঁদুরের গর্ত থেকে প্রায় ১১ ফুট দৈর্ঘ্যের পদ্ম গোখরা সাপ উদ্ধার করা হয়। শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে এগুলো পাহাড়ে অবমুক্ত করা হবে।
মিরসরাই উপজেলার হিঙ্গুলী ইউনিয়ন বিট কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, বসতঘর থেকে পদ্ম গোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধারের বিষয়টি কেউ জানায়নি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।
