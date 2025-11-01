  2. দেশজুড়ে

নোবেল বিজয়ী হলেই দেশ চালানো যায় না: ফরহাদ ইকবাল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৬:৫০ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
নোবেল বিজয়ী হলেই দেশ চালানো যায় না: ফরহাদ ইকবাল

কোনো ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন ঠেকানো যাবে না মন্তব্য করে টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল বলেছেন, তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও ১৫ মাস হয়ে যাচ্ছে, নির্বাচন হয়নি। অবশেষে তিনি (ড. মুহাম্মদ ইউনূস) ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। এরইমধ্যে আমরা বুঝতে পেরেছি, নোবেল বিজয়ী হলেই দেশ চালানো যায় না। দেশ চালাতে হলে রাজনৈতিক দল লাগে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে টাঙ্গাইল পৌর এলাকার দিঘুলিয়াতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শফিকুল ইসলাম রহিজের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম ঝলক, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফ, শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলীম, সাধারণ সম্পাদক ইজাজুল হক সবুজ, জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম এ বাতেন প্রমুখ।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।