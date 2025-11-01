ব্যতিক্রমী ‘পাতিল বাইচ’ দেখতে জনতার ‍ভিড়

  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ব্যতিক্রমী ‘পাতিল বাইচ’ অনুষ্ঠিত হয়েছে

গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতিতে নৌকাবাইচ একটি পরিচিত নাম। তবে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ব্যতিক্রমী পাতিল বাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার দেউপুর মোগল পাড়া গ্রামে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাইচকে দেখতে ভিড় করেন উৎসুক জনতা।

রঙিন রশি ঘেরা পুকুরে ভাসানো রান্নার বড় বড় পাতিল আর তাতে উঠে বসেন একেকজন প্রতিযোগী। রেফারি বাঁশি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগীরা দুই হাতকে বৈঠা বানিয়ে শুরু করলেন বাইচ। বাইচে কেউ যাচ্ছেন ডুবে, কেউবা হারাচ্ছেন দিক। আর তাতেই দর্শকদের করতালি আর উল্লাসে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

উপজেলার দেউপুর মোগল পাড়া গ্রামে দেউপুর মোগলপাড়া আরবিটি ক্লাবের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ব্যতিক্রমী ‘পাতিল বাইচের’ আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ছয় দলে ২৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেন।

দর্শনার্থী নুরনবী জাগো নিউজকে বলেন, ‘বাতিল বাইচ দেখতে অনেক দূর থেকে এসেছি। সবাই দেখে আনন্দ পেয়েছেন। আমার মতো অনেক মানুষ এ প্রতিযোগিতা দেখতে এসেছেন।’

গাজীপুর থেকে আসা রায়হান নামের আরেক দর্শনার্থী জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে দেউপুর মোগল পাড়া গ্রামে এসেছিলাম। বাতিল বাইচের কথা শুনে আমি অনুষ্ঠান শেষে গাজীপুরে যাইনি। প্রতিযোগিতা দেখতে চলে এলাম। অনেক ভালো লেগেছে।’

দর্শনার্থী রাকিব জাগো নিউজকে বলেন, ‘এমন আয়োজনে যুব সমাজ মাদক থেকে দূরে থাকবে।’

পাতিল বাইচে অংশ নেওয়া আল আমিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘জীবনে প্রথম এমন বাইচে অংশ নিতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। এতে আমরা খুশি। প্রতিবছরই এমন খেলার আয়োজন করার দাবি জানাই।’

আয়োজক কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ এস শাকিল সওদাগর জাগো নিউজকে বলেন, এলাকাবাসীকে বিনোদন দিতে প্রথমবারের মতো পাতিল বাইচের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছরই এমন আয়োজন করা হবে।

