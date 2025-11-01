  2. দেশজুড়ে

অপকর্ম করলে ভোটের দিন খেসারত দিতে হবে: ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল

প্রকাশিত: ০৭:০৬ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
বক্তব্য রাখছেন ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল

কেন্দ্রীয় বিএনপির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল নিজ দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, সামনের যে নির্বাচন অনেকে ভাবতে পারেন আওয়ামী লীগ নেই, আমাদের মাঠ খালি, তা ভুল ধারণা। ডাকসু, চাকসু থেকে শুরু করে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্বাচনে দেখুন আমাদের কী হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা চাই আমাদের নেতাকর্মীরা সঠিকভাবে চলুন, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের মতো আমাদের খেসারত দিতে না হয়। আমরা যত অপকর্ম করি, এসবের খেসারত ভোটের দিন দিতে হবে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মধ্যপাড়া জুবলি রোড এলাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সিনিয়র সহসভাপতি প্রয়াত অ্যাডভোকেট হামিদুর রহমানের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন খালেদ হোসেন।

এসময় ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের নতুন প্রজন্ম, যারা ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে ভোট দিতে পারেনি, তারা খুবই সচেতন। আমরা কোনো ভুল করলে আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে এর খেসারত দিতে হবে। আপনারা এমন কোনো কাজ করবেন না, যাতে দলের দুর্নাম হয়।’

প্রয়াত হামিদুর রহমানের মেয়ে ডা. শারমিন সুলতানা টুনটুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, সিনিয়র সহ-সভাপতি জহিরুল হক খোকন, সাবেক পৌর মেয়র হাফিজুর রহমান মোল্লা কচি, জেলা বিএনপির সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম, গোলাম সারোয়ার খোকন, আনিসুর রহমান মঞ্জু, পৌর বিএনপির সভাপতি নজির উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক আলী আজম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান শাহীন প্রমূখ।

সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি জসিম উদ্দিন রিপন ও জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ তৈমুর।

