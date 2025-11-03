ফরিদপুর
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র জেবা তাহসিনের পদত্যাগ
ফরিদপুরের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার মুখপাত্র জেবা তাহসিন পদত্যাগ করেছেন।
রোববার (২ নভেম্বর) রাতে নিজের ফেসবুক আইডিতে স্ট্যাটাস দিয়ে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
জেবা তাহসিন লিখেছেন, আমি কাজী জেবা তাহসিন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ফরিদপুর জেলার মুখপাত্র হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ দায়িত্বরত ছিলাম এবং এই পথচলাটা আমার জীবনের এক মূল্যবান অধ্যায়। তবে কিছু মাস আগে বৈছআ সারাদেশের কমিটি স্থগিত করা হয় কিন্তু আজকে পুনরায় আবার এ কমিটি সচল করার পর আমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে বৈছাআ ফরিদপুর জেলার মুখপাত্র পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিচ্ছি।
তিনি আরও লেখেন, এই পদ থেকে সরে গেলেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি আমার ভালোবাসা, বিশ্বাস ও দায়বদ্ধতা আগের মতোই অটুট থাকবে। আমি সবসময় এই আন্দোলনের পথে থাকবো। হয়ত ভিন্ন ভূমিকায়, কিন্তু একই লক্ষ্য নিয়ে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার স্বপ্নে।
