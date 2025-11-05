পাওয়ার টিলারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দম্পতি নিহত

পাওয়ার টিলারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দম্পতি নিহত
যশোরের মণিরামপুরে ইঞ্জিনচালিত পাওয়ার টিলারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক দম্পতি নিহত হয়েছেন। বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ঝিকরগাছা-মণিরামপুর সড়কের বাকোশপোল বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- মণিরামপুর উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের রণজিত কুমার দাস (৪৯) ও তার স্ত্রী পাপিয়া দাস (৪০)।
জানা গেছে, রণজিত মনিরামপুর উপজেলার বাজিতপুর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা এ আর মহিলা কলেজের প্রভাষক ও তার স্ত্রী পাপিয়া দাস একই উপজেলার জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল দপ্তরে মেকানিক পদে কাজ করতেন।
সাবেক ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেন জানান, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রণজিৎ ও তার স্ত্রী পাপিয়া মোটরসাইকেলযোগে মণিরামপুর বাজার থেকে রোহিতার যাওয়ার উদ্দেশে রওনা হন। পথে বাকোশপোল বাজারে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাওয়ার টিলারের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন। এসময় স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের লোকজন তাদের উদ্ধার করে যশোর মেডিকেল কলেজের নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
রণজিতের ভাই জীবন কুমার দাস জানান, পাপিয়াকে নিয়ে নিজ গ্রাম থেকে মণিরামপুর উপজেলার কাশিমনগর ইউনিয়নের একটি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন রণজিত। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা পাওয়ার টিলারের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তারা দুইজনই সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে উভয়কে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান বলেন, দুর্ঘটনার পরপর পাওয়ার টিলারের চালক পালিয়েছেন। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
