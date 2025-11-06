  2. দেশজুড়ে

সুন্দরবনে অস্ত্রসহ ‘দুলাভাই বাহিনী’র সদস্য আটক

প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
সুন্দরবনের ‌‘দুর্ধর্ষ’ ডাকাত দুলাভাই বাহিনীর সদস্য কামরুল সরদারকে অস্ত্র ও গুলিসহ আটক করেছে কোস্ট গার্ড।

বৃস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক।

তিনি জানান, সুন্দরবনের ‘কুখ্যাত’ ডাকাত দুলাভাই বাহিনী ডাকাতির উদ্দেশে সুন্দরবনের কুমড়োকাঠি খাল এলাকায় অবস্থান করছে, এমন একটি তথ্য গোপন সূত্রে জানা যায়। পরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে ওই এলাকায় অভিযান চালায় কোস্ট গার্ডে। এ সময় অভিযানকারীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাতরা বনের গহিনে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে তাদেরকে ধাওয়া করে ১টি একনালা বন্দুক, ৩ রাউন্ড তাজা গুলি ও ৭ রাউন্ড ফাঁকা গুলিসহ দুলাভাই বাহিনীর এক সদস্যকে আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, আটককৃত ডাকাত সদস্য কামরুল সরদার (৫৫) সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি এলাকার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুলাভাই বাহিনীর সঙ্গে সুন্দরবনে ডাকাতি করে আসছিল।

সিয়াম-উল-হক আরও জানান, জব্দকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং আটককৃত ব্যক্তির পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

