ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে পানিতে ডুবে মো. তাকরিম (৩) এবং মো. আদনান (৫) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ( ৮ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় উপজেলার কুট্টাপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত মো. তাকরিম উপজেলার কুট্টাপাড়া উত্তরপাড়ার আকতার হোসেনের ছেলে এবং মো. আদনান একই উপজেলার উচালিয়াপাড়া গ্রামের মো. আরাফাত মিয়ার ছেলে। তারা দুইজন সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো ভাই।
স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন আগে আদনান কুট্টাপাড়ার উত্তরপাড়ায় তার নানার বাড়িতে বেড়াতে আসে। শনিবার সকালে সে মামাতো ভাই তাকরিমের সঙ্গে বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে খেলা করছিল। খেলার এক পর্যায়ে তারা পুকুরের পানিতে ডুবে যায়। পরে স্বজনরা শিশুদের বাড়ির পাশে না দেখে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও তাদের সন্ধান পায়নি। দুপুরে স্থানীয়রা পুকুরে তাদেরকে ভাসতে দেখেন। পরে তাদেরকে উদ্ধার করে সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোরশেদুল আলম চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/কেএইচকে/জিকেএস