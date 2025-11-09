চুয়াডাঙ্গায় ৪০০ বস্তা সার জব্দ, ব্যবসায়ীর জেল-জরিমানা
চুয়াডাঙ্গায় অবৈধভাবে কেনা ৪০০ বস্তা সার জব্দ করেছে জেলা কৃষি বিভাগ। পরে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই ব্যবসায়ীকে একমাসের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুর প্রায় ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গোষ্ঠবিহার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আসিফ ইকবাল জানান, শনিবার (৮ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে একটি ট্রাকভর্তি ৪০০ বস্তা ইউরিয়া সার গোপনে নেওয়া হচ্ছিল উপজেলার গোষ্ঠবিহার গ্রামের সার ব্যবসায়ী শামীম রেজার গুদামে। পথে ভুলবশত ট্রাকটি অন্য রাস্তায় ঢুকে খাদে পড়ে যায়। এসময় স্থানীয়দের সহযোগিতায় বিষয়টি জানা যায় এবং কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বৈধ কাগজপত্রবিহীন ৪০০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করেন।
রোববার ৯ নভেম্বর দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে ব্যবসায়ী শামীম রেজা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। পরে আদালতের বিচারক তাকে এক মাসের কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন।
