চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘এআরএম/আরএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: মিডিয়াম মার্কেট এন্টারপ্রাইজ
পদের নাম: এআরএম/আরএম
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: বগুড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢাকা (সাভার), যশোর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, রংপুর, সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ