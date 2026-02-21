  2. জাগো জবস

চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘এআরএম/আরএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: মিডিয়াম মার্কেট এন্টারপ্রাইজ

পদের নাম: এআরএম/আরএম
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: বগুড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢাকা (সাভার), যশোর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, রংপুর, সিলেট

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৩০০ অফিসার নেবে প্রাণ গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ

৩০০ অফিসার নেবে প্রাণ গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, এইচএসসি পাসেই আবেদন

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, এইচএসসি পাসেই আবেদন

ঈশ্বরদী ইপিজেডে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদনের সুযোগ

ঈশ্বরদী ইপিজেডে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদনের সুযোগ