চাঁদপুরে দুই শতাধিক যানবাহনে তল্লাশি, ২৯ মামলা
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ ও হাজীগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে সেনাবাহিনী পৃথক চেকপোস্ট বসিয়ে ২৯০টি যানবাহনে তল্লাশি চালিয়েছে। এ সময় ২৯ মামলায় ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। লাইসেন্স না থাকায় জব্দ করা হয় ৩টি গাড়ি।
রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্পের অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান।
প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সকাল ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ উপজেলা পূর্ব বড়ালি মসজিদ সংলগ্ন ফরিদগঞ্জ-রায়পুর সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহনে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় ১১০টি যানবাহনে তল্লাশি চালিয়ে চালক ও প্রাইভেটকার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অপরদিকে হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সংলগ্ন চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়কে যৌথবাহিনী চেক পোস্ট বসিয়ে ১৮০টি যানবাহনে তল্লাশি চালায়। এ সময় মোটরসাইকেল চালক এবং প্রাইভেট গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ১৬টি মামলা দায়ের এবং ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। লাইসেন্স না থাকায় জব্দ করা হয় তিনটি গাড়ি।
অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান বলেন, ‘দেশের চলমান পরিস্থিতিতে ট্রাফিক আইন পরিপন্থি সব প্রকার অবৈধ কার্যক্রম দমনসহ আইনের শাসন সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে।’
শরীফুল ইসলাম/আরএইচ/জিকেএস