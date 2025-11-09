প্রাণনাশের হুমকি
যশোর জেলা বিএনপির সম্পাদকের নামে মহিলা দল নেত্রীর মামলা
যশোর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকনের বিরুদ্ধে মানহানি ও হত্যার হুমকির অভিযোগে নালিশি মামলা করা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সদর আমলি) আদালতে মামলাটি করেন মহিলা দল যশোর শাখার সভানেত্রী রাশিদা রহমান।
আদালতের বিচারক শান্তনু কুমার মন্ডল বাদীর অভিযোগ আমলে নিয়ে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসিকে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাদীর আইনজীবী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ।
বাদীর অভিযোগ, শনিবার (৮ নভেম্বর) দুপুর বেলা ১২টা ৪০ মিনিটে যশোর রেড ক্রিসেন্ট অফিসের দ্বিতীয় তলায় বৈঠক শুরু হওয়ার আগে কথাবার্তার এক পর্যায়ে রাশিদা রহমানকে থাপ্পড় মারার জন্য তেড়ে আসেন দেলোয়ার হোসেন। এসময় তিনি অশালীন কথা বলেন এবং তাকে (রাশিদা) ও তার ছেলেকে পুলিশের দেওয়ার হুমকি দেন। এ ঘটনায় মামলা করলে প্রাণনাশেরও হুমকি দেন দেলোয়ার হোসেন।
জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন বলেন, ‘অভিযোগের বিষয়ে কিছু বলার নেই। তবে ঘটনার কোনো সত্যতা নেই।’
