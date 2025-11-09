চাঁদপুরের নতুন জেলা প্রশাসক নাজমুল ইসলাম
চাঁদপুর জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আহমেদ মো. নাজমুল ইসলাম সরকার।
রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। একই প্রজ্ঞাপনে আরও ১৩ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
নতুন জেলা প্রশাসক পাওয়া জেলাগুলো হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝিনাইদহ, নড়াইল, জামালপুর, মেহেরপুর, কিশোরগঞ্জ, ঝালকাঠি, গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ এবং চাঁদপুর।
চাঁদপুরের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক আহমেদ মো. নাজমুল ইসলাম সরকার এর আগে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।
এর আগে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে চাঁদপুর জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগ দেন মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন।
শরীফুল ইসলাম/এসআর