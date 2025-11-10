  2. দেশজুড়ে

এনসিপি নেতার বাড়ির ফটকে আগুন, পুড়লো স্যান্ডেল-পাপোশ

প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
নেত্রকোনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) প্রীতম সোহাগের বাড়ির ফটকে দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

রোববার (৯ নভেম্বর) দিনগত রাত ১২টার দিকে সদর উপজেলার গজিনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে দুর্বৃত্তরা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এ কাজ করেছে বলে দাবি করেন প্রীতম সোহাগ।

প্রীতম সোহাগ বলেন, রোববার দিনগত রাত আনুমানিক ১২টার দিকে কে বা কারা বাড়ির ফটকের সামনে আগুন দেয়। এতে আমার স্ত্রীর স্যান্ডেল ও পাপোশ পুড়ে যায়। এছাড়া ওপরে থাকা বিদ্যুতের কার্ড মিটারের ক্ষতি হয়। তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি, আগুন নিভে যায়। সোমবার (১০ নভেম্বর) সকাল ৬টার দিকে পাশের বাড়ির লোকজন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে বিষয়টি জানান।

তিনি বলেন, রাতে জেলা শহর থেকে আমার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে এসে রাত ১০টার দিকে গেট বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালের লোকজন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে জানান আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একটি গ্যাস লাইটার পাওয়া গেছে। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাস্তায় আমার চাচাতো ভাই এনামুল হকের মুদির দোকান রয়েছে। তিনি রাত সাড়ে ১২টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে তিনজনকে আমার বাড়ি থেকে বের হতে দেখেছেন। ধারণা করা হচ্ছে ওই দুর্বৃত্তরাই আগুন ধরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়।

প্রীতম সোহাগ বলেন, ধারণা করছি আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এই অগ্নিসন্ত্রাস করেছে। যারা রাজনৈতিকভাবে আমার সঙ্গে পেরে উঠছেন না। তবে এসবে আমি ভীত নই। কারণ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে আমি ১১ নম্বর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলাম। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের নেতৃত্ব দিয়েছি। সুতরাং এসবে আমি ভীত নই। তবে যারা এই হীন কাজ করেছেন, তাদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি। বিষয়টি আমি থানায় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানিয়েছি।

এদিকে সোমবার সকাল ৭টার দিকে প্রীতম সোহাগ তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আগুনে পুড়ে যাওয়া অংশের ভিডিও পোস্ট করেন।

এ ব্যাপারে নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজি শাহনেওয়াজ বলেন, এনসিপি নেতার বাড়ির গেটে আগুন দিয়েছে বলে শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। '

