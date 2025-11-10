মানিকগঞ্জে স্কুলবাসে দুর্বৃত্তের আগুন
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় মুন্নু ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৯ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার উথলী মোড়ে সারমানো সিএনজি অ্যান্ড ফিলিং স্টেশনের পাশে পার্কিং করে রাখা অবস্থায় বাসটিতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জেলা সদরে গিলন্ড এলাকায় মুন্নু সিটিতে অবস্থিত মুন্নু ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের পরিবহনের জন্য বেশ কয়েকটি বাস আছে। প্রতিদিন সকালে বাসগুলো দিয়ে শিবালয়ের উথলী ও আশপাশ থেকে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনা-নেওয়া করা হয়। গতকাল বিকেলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় নামিয়ে দিয়ে বাসটি উথলী এলাকায় সারমানো সিএনজি অ্যান্ড ফিলিং স্টেশনের পাশে পার্কিং করে রাখা হয়। রাত আটটার দিকে একটি বাসে কয়েকজন দুর্বৃত্ত আগুন দেয়। বাসে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর দেন। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরই মধ্যে আগুনে বাসের অধিকাংশ পুড়ে যায়। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
মুন্নু ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) জহিরুল ইসলাম বলেন, বাসটি তাদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নয়। ভাড়া নেওয়া বাসটিতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনা-নেওয়া করা হতো।
মুন্নু গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আফরোজা খানম রিতা অভিযোগ করে বলেন, ‘বিএনপির জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই নাশকতা করে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।’ তিনি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমান উল্লাহ জানান, গতকাল বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিসংযোগের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
মো. সজল আলী/এফএ/জেআইএম