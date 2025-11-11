শিশুপার্কে কেসিসির উন্মুক্ত মঞ্চ, সমালোচনার মুখে কাজ স্থগিত
খুলনা মহানগরীর কেন্দ্রবিন্দু জাতিসংঘ শিশু পার্কে উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয় খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি)। তবে সমালোচনার মুখে কাজ স্থগিত করেছে কেসিসি।
সরেজমিনে দেখা যায়, জাতিসংঘ পার্কের উত্তর পাশে ১২ মিটার দৈর্ঘ্যের ৬ মিটার প্রস্থ এবং দুই ফুট উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করা হচ্ছে। চারপাশে ইটের গাঁথুনি দিয়ে মাঝে ফাঁকা রাখা হয়েছে। দুই পাশে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে।
কেসিসি সূত্রে জানা যায়, মহানগরীতে কেসিসির নিয়ন্ত্রণাধীন আটটি পার্ক রয়েছে। একটি শিশু পার্ক, লিনিয়ার পার্ক ও ছয়টি সাধারণ পার্ক। যার মধ্যে মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে শহীদ হাদিস পার্ক ও জাতিসংঘ শিশু পার্ক। কিন্তু পার্ক দুইটি ঘিরে মাসের অর্ধেকের বেশি দিন আয়োজন হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। শিশুদের খেলার জন্য কোনো উপযোগী ব্যবস্থাও নেই।
সাধারণ নাগরিকরা জানান, একপাশে মঞ্চ হলে ভবিষ্যতে এটিকে কেন্দ্র করে পার্কে নিয়মিত সভা-সমাবেশের আয়োজন শুরু হবে। বিভিন্ন সময় মেলা, সভা-সমাবেশ চলতে থাকে পার্কটিতে। শিশুদের নিয়ে আসাও দুষ্কর। খুলনা নগরীতে শিশুদের বিনোদনের জায়গা খুবই কম। নগরীর রয়েল মোড়ের পাশে জাতিসংঘ শিশু পার্কটিই একমাত্র উন্মুক্ত। কিন্তু মেলার কারণে বছরের বিভিন্ন সময় শিশুদের খেলাধুলা বন্ধ থাকে। এখন ভেতরে স্থায়ী মঞ্চ তৈরি হলে সারাবছর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের কর্মসূচি থাকবে। একমাত্র উন্মুক্ত শিশু পার্কও খেলার উপযোগী থাকবে না।
অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান বলেন, শিশু পার্ক শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। শহরে শিশুদের খেলাধুলা ও ঘুরে ফিরে বেড়ানোর জন্য উন্মুক্ত স্থানের খুবই সংকট। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে হাতেগোনা কয়েকটি পার্কের অবস্থাও বেহাল। শিশু পার্কগুলো সংস্কার করে বর্তমানে আরও যুগোপযোগী করে তোলা দরকার।
নগরীর বাসিন্দা আব্দুর রহিম বলেন, বিকেল সন্ধ্যায় অনেক সময় বাচ্চাদের নিয়ে হাদিস পার্ক কিংবা জাতিসংঘ পার্কে যাওয়া আসা হয়। তবে বিভিন্ন সময় হাদিস পার্কের সভা সমাবেশ চলার কারণে জাতিসংঘ শিশু পার্কে বেশি যাওয়া হয়। তবে জাতিসংঘ শিশু পার্ক ঘিরে যদি একইরূপ সমাবেশের জায়গা তৈরি হয়, তাহলে বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই। শিশু পার্কগুলো উন্মুক্ত রাখা উচিত। নইলে শিশুরা বিনোদন বিমুখ হয়ে পড়বে।
সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেসিসির উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) অমিত কান্তি ঘোষ বলেন, জাতিসংঘ পার্কে একটি মুক্ত মঞ্চ নির্মাণের কাজ চলছিল। তবে কাজটি স্থগিত করা হয়েছে।
তিনি বলেন, শিশুপার্কে শিশুদের বিনোদনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
