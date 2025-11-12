মেহেরপুরে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

মেহেরপুরে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ
মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরির্বতন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়নপত্র দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে নেতাকর্মীরা।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।
মিছিল শেষে বামন্দি বাসস্ট্যান্ডে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৭ বছর যে নেতা আমাদের আগলে রেখেছে সেই জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন না দিলে আমাদের আন্দোলন বন্ধ হবে না। আগামীতে অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। মেহেরপুর জেলার জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তাই দলের ও সাধারণ জনগণের স্বার্থে তাকেই মনোনয়ন দিতে হবে। জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন না দিলে এ আসনটি হারাবে বিএনপি।
বিক্ষোভ মিছিলে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফেরদৌস ওয়াহেদ বেল্টু, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি প্রমুখ অংশ নেয়।
আসিফ ইকবাল/আরএইচ/এমএস