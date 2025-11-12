  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার অংশে অবরোধ

প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলা বিএনপির সভাপতি এটিএম মিজানুর রহমানের অনুসারীরা। বিএনপি দলীয় মনোনয়ন দাবিতে তার অনুসারীরা বিক্ষোভ করে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে মহাসড়কে বুড়িচং উপজেলার নিমসার বাজার এলাকায় প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এই অবরোধ করা হয়। এতে মহাসড়করে দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, কুমিল্লা-৫ বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া আসনে একমাত্র ত্যাগী নেতা মিজান। বিগত আওয়ামী সরকারের নির্যাতনে শিকার বিএনপি নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন তিনি। অথচ আজ সুসময়ে তাকে মূল্যায়ন করা হয়নি। পুনবিবেচনা করে মিজানকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

বুড়িচং উপজেলা ময়নামতি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, গত ১৭ বছর কুমিল্লা-৫ বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়ার মানুষের সুখে-দুখে পাশে ছিলেন এটিএম মিজানুর রহমান। আমরা চাই চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার সময় মিজানুর রহমানকে মূল্যায়ন করবে দল।

বিক্ষোভে অংশ নেয়া নারী নেত্রী কুলসুম আক্তার বলেন, মিজানুর রহমান কুমিল্লা পাঁচের যোগ্য প্রার্থী । আমরা সবাই তাকে বিএনপি থেকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাই। মিজানুর রহমানকে মনোনয়ন না দিলে আগামীতে আরও কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

বুড়িচং উপজেলা সভাপতি ও মনোনয়ন প্রত্যাশী এটিএম মিজানুর রহমান বলেন, বিগত সময়ে আমি জনগণের বিপুল ভোটে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পরও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার আমাকে শপথ নিতে দেয়নি। গত ১৬ বছর আমি নেতাকর্মীদের পাশে ছিলাম, দলকে আকড়ে রেখেছিলাম। অথচ দলের নীতি নির্ধারক তারেক রহমানকে ভুল বুঝিয়ে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। আশা করছি চূড়ান্ত মনোনয়নে দল আমাকে মূল্যায়ন করবেন।

প্রসঙ্গত, গত ৩ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২৩৭ টি আসনে তাদের দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে। এতে কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান হাজী জসিম উদ্দিন।

জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/এমএস

