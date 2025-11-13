  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক ৩

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বগুড়া
প্রকাশিত: ১২:০৫ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
বগুড়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক ৩

বগুড়া শহরের চকসূত্রাপুর এলাকা থেকে তিন মাদক কারবারিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের একটি যৌথ দল। এসময় তাদের থেকে মাদকদ্রব্য, মাদক বিক্রির সরঞ্জাম ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব-১২ বগুড়ার কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার ফিরোজ আহমেদ।

এর আগে বুধবার (১২ নভেম্বর) রাতে চকসূত্রাপুর এলাকা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন জানে আলম সাদিফ এবং র‍্যাব-১২ বগুড়ার স্কোয়াড্রন লীডার ফিরোজ আহমেদের নেতৃত্বে রাত ৮টা থেকে সোয়া ১০টা পর্যন্ত শহরের চকসূত্রাপুর কসাইপাড়া কলোনি এলাকা ঘেরাও করে বিশেষ অভিযানটি চালানো হয়। এ সময় মাদক ব্যবসায়ীদের আস্তানা সন্দেহে প্রায় ১০০টি বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানে মাদকদ্রব্যসহ বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

জব্দকৃত মালামালের মধ্যে রয়েছে- ১৭৮ বোতল দেশি মদ (কেরু), ৪৩ বোতল (২১.৫ লিটার) বাংলা মদ, ৪৫ কেজি গাঁজা, ৩৫ গ্রাম হেরোইন ও ৮ পিস ইয়াবা। এছাড়া মাদক কারবারে ব্যবহৃত ১৮টি ডিজিটাল ওয়েট মেশিন, ৩টি চাপাতি, ১টি বার্মিজ চাকু, ৩টি মোবাইল ফোন এবং মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের নগদ ১ লাখ ৪৩ হাজার ৪২০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

আটকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান কর্মকর্তারা।

এলবি/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।