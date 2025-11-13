  2. দেশজুড়ে

অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে: কৃষি সচিব

প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে: কৃষি সচিব

বাংলাদেশের কৃষি খাতকে টেকসই ও আধুনিক রূপে গড়ে তুলতে ‘বাংলাদেশের কৃষি রূপান্তর বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা’ শীর্ষক এক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) আন্তর্জাতিক হলরুমে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ বলেন, দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে। গার্মেন্টস শিল্প গত প্রায় ৪০ বছর ধরে অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে এ খাতটি নানা প্রতিকূলতার মধ্যে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় খাদ্য ও অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে কৃষির কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি কাজের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, কর্মজীবন সবক্ষেত্রে পরিকল্পনার দরকার রয়েছে। তেমনিভাবে কৃষি রূপান্তরের জন্যও সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। আজকের কর্মশালায় ‘আউটলুক ২০৫০’ নামের একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আগামী ২৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদি একটি পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কৃষি ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করতে হবে এবং এসবের সমাধান দ্রুত কাজ করতে হবে। বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের ‘খাদ্য ও কৃষি সংস্থা’ (এফএও) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের মহাপরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার মার্টিন মাওগুস্টিনি।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুর রহমান। প্রবন্ধ উপস্থাপনায় তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কৃষি উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সমন্বিত মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা ২০৫০ সালকে সামনে রেখে আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। যার মাধ্যমে কৃষির সঙ্গে সহখাতসমূহকে একীভূত করে কাজ করবে। যেমন প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর কৃষির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

