প্রার্থী পরিবর্তন চেয়ে হাইকমান্ডে ৫২ নেতার আবেদন

প্রার্থী পরিবর্তন চেয়ে হাইকমান্ডে ৫২ নেতার আবেদন
যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের আবেদন করেছেন দুই উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ ৫২ নেতা। সম্প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বরাবর তারা এ আবেদন করেন।
চৌগাছা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাদের পক্ষে যশোর-২ আসনে প্রাথমিকভাবে ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তনে পুনঃবিবেচনার আবেদন জানাচ্ছি।
অনুরূপ আবেদন করেছেন ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমরান সামাদ নিপুন।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) চৌগাছা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম বলেন, আমাদের ২৭ নেতার স্বাক্ষরিত আবেদন জমা দিয়েছি। যে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে তার সঙ্গে দলের নেতাকর্মী ও জনগণের সম্পর্ক নেই। গত ১৭ বছর কোনো খোঁজ খবর নিতেন না। মামলা হামলায় কখনো পাশে দাঁড়ায়নি। এমনকি আন্দোলন সংগ্রাম এগিয়ে নিতেও কোনো ভূমিকা ছিলো না। এমন প্রার্থীর পক্ষে কর্মীদের মাঠে নামানো কঠিন।
তিনি আরও বলেন, আমাদের পছন্দের প্রার্থী নেই। দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেকোনো নেতাকেই মনোনয়ন দেওয়া হোক। তার পক্ষে আমরা নির্বাচন করবো।
ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমরান সামাদ নিপুনও আবেদন জানানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের ২৫ নেতা প্রার্থী পুনঃবিবেচনার আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন। আমরা মনে করছি জামায়াতের প্রার্থীর বিপরীতে আমাদের প্রার্থীকে (সাবিরা সুলতানা মুন্নী) বিজয়ী করা অসম্ভব। তার জনপ্রিয়তার বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা নতুন প্রার্থী প্রত্যাশী।
এর আগে গত ৩ নভেম্বর সারাদেশে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ওইদিন যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে সাবিরা সুলতানাকে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। তিনি জেলা বিএনপির সাবেক অর্থ সম্পাদক প্রয়াত নাজমুল ইসলামের স্ত্রী ও ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপির সভাপতি। ২০১৪ সালে তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।
মিলন রহমান/এএইচ/এএসএম