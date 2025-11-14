ডা. তাহের
একটি দল সংস্কার চায় না, তারা পুরোনো কায়দায় দেশ চালাতে চায়
জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, আমরা গণভোটের দাবি করেছি, সংবিধানের কিছু সংস্কারের জন্য। একটি দল সংস্কার চায় না, তারা চায় আগের পুরোনো কায়দায় দেশ চালাতে। আমরা বলেছি, যদি সংস্কার না হয়, তাহলে শহীদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করা হবে।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম উপজেলার চৌমুহনী বাজার মুজিবুল হক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, গণভোট আর জাতীয় নির্বাচন এক জিনিস নয়। জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে রাষ্ট্র এবং দেশ পরিচালনার জন্য, আর গণভোট হচ্ছে আমরা যে সংস্কারের প্রস্তাব করেছি, সেই সংস্কারগুলো গৃহীত হবে কি হবে না তার একটি গণ ম্যান্ডেট। কিন্তু ওই দলটির আলাদাভাবে গণভোট চায় না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষ এবার পরিবর্তন চায়। বাংলাদেশের মানুষ আর দুর্নীতিবাজদেরকে ভোট দিতে চায় না। দখলবাজ ও টেন্ডারবাজদের মানুষ ভোট দিবে না। আগামী নির্বাচনে এইসবের অবসান ঘটবে ইনশাল্লাহ।
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, পত্রিকায় দেখলাম আমাদের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভারতে গিয়েছেন। আমরা সরকারের কাছে দাবি করতে চাই, সেখানে কী আলোচনা হচ্ছে, গোপনে কোনো আলোচনা হচ্ছে কিনা; সবকিছু জাতির কাছে সংবাদ সম্মেলন করে পরিষ্কার করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, ২০২৪-এর আগে এই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একবার ভারত সফর করেছিলেন। ওই সময় তিনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আমরা এরকম আর কোনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চাই না।
এ সময় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতে আমির অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শাহজাহান, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি মু.বেলাল হোসাইন, উপজেলা সাবেক আমির সাহাব উদ্দিন ও শ্রীপুর ইউনিয়ন জামায়াতের মাওলানা আব্দুল হাকিমসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এএসএম