লক্ষ্মীপুরে আগুনে পুড়লো ৬ দোকান

লক্ষ্মীপুরে আগুনে পুড়লো ৬ দোকান
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ৬টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দিনগত গভীর রাতে বাজারের তেমুহনীতে এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বাজারে সিএনজিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত। মুহূর্তেই তা আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগেই ৬টি দোকান পুড়ে গেছে।
লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রঞ্জিত কুমার সাহা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শটসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়নি।
কাজল কায়েস/এমএন/এমএস