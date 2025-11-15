চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানির ন্যায্য বণ্টনের দাবিতে বিএনপির সমাবেশ
চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানির ন্যায্য বণ্টনের দাবিতে বিএনপির সমাবেশ শুরু হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় জেলার নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে এ সমাবেশ শুরু হয়।
সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত রয়েছেন। তবে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম জাকারিয়া ও সদস্যসচিব রফিকুল ইসলাম সমাবেশে উপস্থিত হননি। তাদের দাবি কর্মসূচিতে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ বলেন, অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। আশা করি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান শেষ হবে।
