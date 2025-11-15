চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মির্জা ফখরুলের সমাবেশে যোগ দেয়নি জেলা বিএনপির নেতারা
‘বাঁচাও পদ্মা, বাঁচাও দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আয়োজিত চাঁপাইনবাবগঞ্জের গণসমাবেশে যোগ দেয়নি জেলা বিএনপির নেতারা। এ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে এ গণসমাবেশ শুরু হয়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম জাকারিয়া ও সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে গত ২ নভেম্বর স্থানীয় শহীদ সাটু হলে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে এ কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর প্রতি উপজেলার সমাবেশ হয়েছে। শনিবার নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে গণসমাবেশ হয়। এ আয়োজনে সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ।
তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের আরেক উপদেষ্টা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক শাহজাহান মিঞা, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আমিনুল ইসলাম।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম জাকারিয়া বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। দলের মহাসচিব এসেছেন অথচ আমাদের কিছুই জানানো হয়নি। আমরা জেলা বিএনপির নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়ে গণসমাবেশে যোগ দেইনি। তবে কর্মীদের কাউকে নিষেধও করা হয়নি।
সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি গণসমাবেশে যাইনি। অন্যদের কথা আমি বলতে পারবো না।
এ বিষয়ে গণসমাবেশের সমন্বয়ক মো. হারুনুর রশীদকে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।
সোহান মাহমুদ/এএইচ/এএসএম