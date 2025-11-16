ময়মনসিংহে মধ্যরাতে কাভার্ডভ্যানে আগুন

ময়মনসিংহে মধ্যরাতে কাভার্ডভ্যানে আগুন
ময়মনসিংহ নগরীতে পার্কিং করে রাখা কাভার্ডভ্যানে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নগরীর আকুয়া বাইপাস সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা কাভার্ডভ্যানে এ ঘটনা ঘটে।
ময়মনসিংহ সদর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. হাফিজুর রহমান বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, প্রতিদিনের মতো গাড়ির চালক সড়কের পাশে পার্কিং করে কাভার্ডভ্যানটি রেখে যান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে গাড়ির সিটের দিকে আগুন ধরে যায়। আগুন পুরো গাড়িতে ছড়িয়ে পড়তে থাকলে আশপাশের লোকজন নেভাতে চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে আমাদের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। তবে এর আগেই আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।
তিনি আরও বলেন, গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ থাকা অবস্থায় আগুন লেগেছে। ফলে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগাতে পারে। আবার সিগারেটের আগুন থেকেও সিটে আগুন ধরে যেতে পারে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাভার্ডভ্যানটি আকুয়া বাইপাস সড়কের পাশে রেখে চালক ঘুমাতে গিয়েছিলেন। এক সময় মানুষের হৈ চৈ শুনে তিনি বাইরে আসেন এসে দেখেন তার কাভার্ডভ্যানটি জ্বলছে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছে না।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জাগো নিউজকে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি- নাশকতার অংশ হিসেবে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগায়নি। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছি। তবুও ঘটনাটির তদন্ত চলছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এফএ/জেআইএম