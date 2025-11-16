  2. দেশজুড়ে

মাদক কারবারির ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত

প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
যশোরের শার্শায় মাদকবিরোধী অভিযানে এক মাদক কারবারির ছুরিকাঘাতে আবুল হোসেন নামে এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে শার্শার নাভারন বুরুজবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শার্শা থানার একটি টিম গভীর রাতে বুরুজবাগান এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় রুবেল নামে এক সন্দেহভাজন মাদক কারবারিকে আটক করে হ্যান্ডক্যাপ পরানোর চেষ্টা করলে তিনি লুকানো ছুরি দিয়ে কনস্টেবল আবুল হোসেনকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। রুবেলের নামে পাঁচটি মাদক মামলা রয়েছে বলেও জানায় পুলিশ।

আহত কনস্টেবলকে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলীম বলেন, আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কেউই অপরাধ থেকে রেহাই পাবে না। রুবেলকে আটকের চেষ্টা চলছে। মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

