প্রতিবন্ধীরা দেশের বোঝা নয়, সম্পদ: রেজাউল করিম

প্রতিবন্ধীরা দেশের বোঝা নয়, সম্পদ: রেজাউল করিম
ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের সেক্রেটারি ও লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী রেজাউল করিম বলেছেন, ‘প্রতিবন্ধীরা দেশের ও পরিবারের বোঝা নয়, তারা দেশের সম্পদ। তাদের সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে দেশের সম্পদে পরিণত হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারের যে বরাদ্দ দেওয়ার কথা ছিল সেটি দিতে না পারা সরকারের ব্যর্থতা।’
রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে লক্ষ্মীপুরে জামায়াতে পক্ষ থেকে ৩০ জন প্রতিবন্ধীকে বিনামূল্যে হুইলচেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
রেজাউল করিম বলেন, ‘সরকারের দেওয়া বিভিন্ন ভাতার টাকাও অসাধু রাজনীতিবিদ ও আমলারা মেরে খায়। তাদের প্রতি ধিক্কার। তাদের বলবো আপনারা প্রয়োজনে ভিক্ষা করে খান। তারপরেও এতিম, অসহায়, প্রতিবন্ধীদের অর্থ আত্মসাৎ করবেন না। আগামী দিনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বিজয়ী হলে লক্ষ্মীপুরে প্রতিবন্ধীদের সেবার জন্য আলাদা হাসপাতাল স্থাপন করবো।’
এ সময় জেলা জামায়াতের সহ-সেক্রেটারি মাওলানা নাছির উদ্দিন মাহমুদ, শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আবুল ফারাহ নিশান, নায়েবে আমির জহিরুল ইসলাম ও জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শামছুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
কাজল কায়েস/আরএইচ/এমএস