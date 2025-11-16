  2. দেশজুড়ে

হাসিনার রায় ঘিরে ফরিদপুরে চার প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে ফরিদপুর জেলাজুড়ে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দায়িত্ব পালন করবেন চার প্লাটুন বিজিবি সদস্য।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. কামরুল হাসান মোল্লা জানিয়েছেন, রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের যানবাহনের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের পাশাপাশি থাকবেন চার প্লাটুন বিজিবি সদস্য।

এ বিষয়ে ফরিদপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আব্দুল জলিল বলেন, গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এর বাইরেও প্রতিটি উপজেলা ও মহাসড়কগুলোতে থাকবে পুলিশ-র‌্যাবের টহল টিম।

এন কে বি নয়ন/এসআর/জিকেএস

