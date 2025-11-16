হাসিনার রায় ঘিরে ফরিদপুরে চার প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

হাসিনার রায় ঘিরে ফরিদপুরে চার প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে ফরিদপুর জেলাজুড়ে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দায়িত্ব পালন করবেন চার প্লাটুন বিজিবি সদস্য।
ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. কামরুল হাসান মোল্লা জানিয়েছেন, রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের যানবাহনের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের পাশাপাশি থাকবেন চার প্লাটুন বিজিবি সদস্য।
এ বিষয়ে ফরিদপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আব্দুল জলিল বলেন, গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এর বাইরেও প্রতিটি উপজেলা ও মহাসড়কগুলোতে থাকবে পুলিশ-র্যাবের টহল টিম।
