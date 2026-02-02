  2. দেশজুড়ে

খুলনা

তারেক রহমানকে বরণে প্রস্তুত মঞ্চ, অপেক্ষায় নেতাকর্মীরা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি জনসভার অংশ নিতে প্রায় দুই দশক পর খুলনায় আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে বরণে প্রস্তুত করা হয়েছে মঞ্চ। নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) শহরের প্রভাতী স্কুল মাঠে তারেক রহমানের আগমন ঘিরে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে নেতাকর্মীদের মাঝে। সকাল থেকে সভাস্থলে নেতাকর্মীদের সমাগম শুরু হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, খুলনার ছয়টিসহ অন্যান্য কয়েকটি আসনের দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন তারেক রহমান। একইসঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের রূপরেখা তিনি তুলে ধরবেন।

এদিকে খুলনা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, ‘জনসভায় চেয়ারম্যান তিনজেলাসহ মহানগীর ধানের শীষের সব প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। খুলনাসহ অত্র অঞ্চলের উন্নয়নের কথা বলবেন।’

খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তোহিদুজ্জামান বলেন, ‘জনসমাবেশ ঘিরে আমরা নিরাপত্তা জোরদার করেছি। খালিশপুর থানা পুলিশ এবং কেএমপি পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা জোরদার করেছে। যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে আমরা সজাগ রয়েছি।’

