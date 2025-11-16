কারাগারে পাঠানোর পরদিনই হাজতির মৃত্যু
গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানোর পরদিনই সিদ্দিক মিয়া (৩৩) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিদ্দিক মিয়া গাজীপুর মহানগরীর তড়ৎপাড়া এলাকার আব্দুল মালেকের ছেলে।
গাজীপুর জেলা কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার রফিকুল কাদের তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কারা সূত্র জানায়, সদর মেট্রো থানার একটি ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় আদালতের মাধ্যমে শনিবার সন্ধ্যায় আসামি সিদ্দিক মিয়াকে এ কারাগারে আনা হয় হয়। রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে প্রথমে কারা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সোয়া ৬টার দিকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সদর মেট্রো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) নগরীর তড়ৎপাড়া এলাকা থেকে সিদ্দিক মিয়াকে আটক করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ডাকাতির প্রস্তুতির মামলা হলে পুলিশ পরদিন গাজীপুর আদালতে পাঠায়। আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
