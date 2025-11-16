সীতাকুণ্ড
দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্প ট্রাকে বাসের ধাক্কা, নিহত বেড়ে ৫
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্প ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে চার জন মারা যায়। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরও একজন মারা যায়।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পৌরসভার বটতল এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেন এ ঘটনা ঘটে।
নিহতদের মধ্যে তিনজনের নাম পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হলেন, চট্টগ্রাম ইয়াং ওয়ান গার্মেন্টেসের কর্মী কুমিল্লার বাসিন্দা মো. শাহআলম (৫৫), ফেনী ছাগল নাইয়ার বাসিন্দা পুলিশ সদস্য মো কামাল (৪৫), কুমিল্লা জেলার হিঙ্গুলীর বাসিন্দা মো. জসিম (৪০)
এ ঘটনায় আহত হয়েছে প্রায় ২০ জন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিরা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. জাকির রাব্বানি।
প্রত্যক্ষদর্শী মো. নুরুল মুমিন জানান, চট্টগ্রামমুখী সিডিএম পরিবহনের একটি বাস একটি মোটরসাইকেলকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ড্রাম ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। বাসের ছাদের এক এক পাশ উড়ে যায়। ঘটনা স্থলে অনেকজন মারা গেছে। কিন্তু কয়জন মারা গিয়েছে এ ব্যাপারে বলতে পারছি না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করেন ফায়ার সার্ভিসে একটি টিম।
অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া যাত্রীবাহী বাসে থাকা সেনাবাহিনীর এক সদস্য বলেন, বাসটির যাত্রা শুরু থেকেই বাসচালক গাড়িটি বেপরোয়া গতিতে চালাচ্ছিল। যাত্রীরা অনেক নিষেধ করলেও তিনি বারণ শুনেননি।
সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মোহাম্মদ ইমরান বলেন, দুর্ঘটনার পরপর প্রায় ২৫ জনকে কমপ্লেক্সে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। তারমধ্যে পাঁচজন মারা যায়। আহতদের মধ্য থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১২ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানেরা হয়েছে। বাকিরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছে ।
কুমিরা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ জাকির রাব্বানী বলেন, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী পাঁচ জন নিহত হয়েছে। তার মধ্যে তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। বাকি দুজনের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আহত হয়েছে প্রায় ২০ জন।
