পটুয়াখালী
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের দুই কর্মীকে জরিমানা
পটুয়াখালী-২ আসনে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দুই কর্মীকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে বাউফল উপজেলার নুরাইনপুর বাজার ও কালিশুরি নদী বন্দর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সোহাগ মিলু।
এ সময় পৃথক দুটি ঘটনায় মোটরসাইকেল বহর ও যানবাহনে পোস্টার সাঁটিয়ে প্রচারণার দায়ে দুজনকে জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর সমর্থক ইমদাদুল রহমানকে (৩০) ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি একাধিক মোটরসাইকেলযোগে লোকজন নিয়ে মিছিল ও প্রচারণা চালাচ্ছিলেন।
অন্যদিকে ব্যাটারিচালিত অটোগাড়িতে পোস্টার সাঁটিয়ে প্রচারণা করায় হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থীর সমর্থক ওমর ফারুককে (৪০) আচরণবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সোহাগ মিলু জানান, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/এমএস