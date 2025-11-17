  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:০৩ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জে রাতভর নাশকতার চেষ্টা, সতর্ক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

কিশোরগঞ্জে একরাতে সড়ক অবরোধ, ব্যাংকে আগুনের চেষ্টা এবং অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয়দের ভাষ্য, মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা এসব ঘটনার সময় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিচ্ছিল। দ্রুত পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোয় বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানো গেছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত দেড়টার দিকে কিশোরগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়কের পাকুন্দিয়া উপজেলার শ্রীরামদী এলাকায় মোটরসাইকেলে আসা কয়েকজন দুর্বৃত্ত সড়ক সংলগ্ন একটি লিচু গাছ কেটে ফেলে। গাছটি মহাসড়কে পড়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়দের খবর পেয়ে পুলিশ এসে গাছ সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। পাকুন্দিয়া থানার ওসি মো. শাখাওয়াৎ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে রাত ৯টার দিকে শহরের স্টেশন রোডে গ্রামীণ ব্যাংকের যশোদল শাখায় মুখোশধারীরা আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে একজন ব্যক্তিকে জয়বাংলা স্লোগান দিতে দিতে ব্যাংকের নিচতলায় আগুন ধরাতে দেখা যায়। আশেপাশের মানুষ দ্রুত আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়া সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোর সাড়ে চারটার দিকে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অ্যাম্বুলেন্সে আগুন লাগানো হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে অ্যাম্বুলেন্সটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। কেউ আহত হয়নি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ খালিদ।

নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউন ঘিরে পুরো জেলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়লেও সকালে দূরপাল্লার বাসসহ যান চলাচল স্বাভাবিক দেখা গেছে।

