সিলেটে গভীর রাতে গাড়ির গ্যারেজে আগুন

সিলেটে গভীর রাতে গাড়ির গ্যারেজে আগুন
সিলেটে গভীর রাতে একটি গাড়ির গ্যারেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাস এবং একটি মোটরসাইকেল ভস্মীভূত হয়েছে।
রোববার দিবাগত (১৬ নভেম্বর) রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা অটো ইঞ্জিনিয়ার্স নামক ওয়ার্কশপে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
পরে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট প্রায় দেড় ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের ধারণা-দুর্ঘটনাবশত এ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।
এর আগে শনিবার রাতে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের একটি অ্যাম্বুলেন্স ও কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় সিলেটে অনেকটা আতঙ্ক বিরাজ করছে।
সিলেট ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া জানান, রাত ১টা ৩৯ মিনিটে খবর পেয়ে চারটি ইউনিট দেড় ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে বেশ কয়েকটি প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাস পুড়েছে। আরও কয়েকটি মোটরসাইকেলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, প্রতিটি গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ছিলো তাই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনো বলা যাচ্ছে না। ঘটনার সময় ওয়ার্কশপটি বন্ধ ছিলো।
সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে এটি নাশকতা না সাধারণ অগ্নিকাণ্ড তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসও আগুনের কারণ নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে।’
আহমেদ জামিল/এএইচ/এমএস