ময়মনসিংহে নাশকতার চেষ্টা, ককটেল-পেট্রলবোমা উদ্ধার

ময়মনসিংহে নাশকতার চেষ্টা, ককটেল-পেট্রলবোমা উদ্ধার
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থেকে অবিস্ফোরিত ককটেল ও পেট্রল বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (১৬ নভেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার ৬ নম্বর ফুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের পাশ থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ৬ নম্বর ফুলবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবু বকর ছিদ্দিকের মোবাইলে হঠাৎ অজ্ঞাত নম্বর থেকে কল আসে। বলা হয়, ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়িয়ে দিতে সেখানে বোমা রাখা হয়েছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর পরই তিনি থানা পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ওই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের পাশ থেকে কাপড়ের তৈরি একটি শপিং ব্যাগে মোড়ানো থাকা অবিস্ফোরিত পাঁচটি ককটেল ও পেট্রল বোমাসদৃশ দুটি বস্তু উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে আবু বকর ছিদ্দিক জাগো নিউজকে বলেন, এ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন বাদল। তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। এরপর থেকে তিনি গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে চলে যান। সম্প্রতি নাশতার অংশ হিসেবে ফুলবাড়িয়ায় বাসে আগুন দিয়ে চালকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। ককটেল ও পেট্রল বোমাগুলোও নাশকতার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে।
এ বিষয়ে ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রুকনুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, অবিস্ফোরিত পাঁচটি ককটেল ও পেট্রোল বোমাসদৃশ দুটি হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো কারা রেখেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
