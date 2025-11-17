রাজশাহীতে কড়া নিরাপত্তা, শাটডাউনের প্রভাব নেই
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরুদ্ধে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে কড়া নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোর থেকে নগরী ও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ।
বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি। নগরীর প্রবেশ মুখগুলোতে এবং জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বসানো হয়েছে নিরাপত্তা চৌকি। সন্দেহভাজনদের দেহ তল্লাশি করছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। টহল দিচ্ছে পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট সিআরটি। পুলিশের পাশাপাশি র্যাব সদস্যরাও টহলে রয়েছেন।
এদিকে গণহত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনার রায়কে ঘিরে যে কোনো ধরনের নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গতরাতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।
রাজশাহীর পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম জানিয়েছেন, অভিযানে বিভিন্ন অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের সংগঠনের ৯ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অপরদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার রায় ঘোষণা উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ডাকা শাটডাউন জনজীবনে কোনো প্রভাব ফেলে নি। সবকিছুই রয়েছে স্বাভাবিক। যানবাহন চলাচল করছে আগের মতই। অফিস আদালতসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো প্রভাব নেই।
সাখাওয়াত হোসেন/আরএইচ/এমএস