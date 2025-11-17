গাজীপুরে মানুষের মাঝে উদ্বেগ থাকলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে গাজীপুরে সাধারণ মানুষের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি হলেও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে। তবে মহাসড়কে যানবাহন কিছুটা কম দেখা যাচ্ছে।
গাজীপুরের অফিস, কল কারখানা, স্কুল, কলেজে রয়েছে স্বাভাবিক অবস্থা। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন খান বলেন, ব্যস্ততম গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তা বাইপাস ও আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছেন। যেকোনো প্রকার নাশকতা প্রতিরোধে পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে।
এদিকে গাজীপুরের টঙ্গী, স্টেশন রোড, কলেজ গেট, চেরাগ আলী, বোর্ডবাজার, ভোগড়া বাইপাস, কোনাবাড়ি, কাশিমপুরসহ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন।
গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বলেন, শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যেন কেউ কোনো প্রকার অপরাধ বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য সবাই প্রস্তুত রয়েছে।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/এমএস