বিচারকের ছেলে খুন
সেই আসামিকে আইনি সহায়তা দেবেন না রাজশাহীর কোনো আইনজীবী
রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মো. আব্দুর রহমানের পরিবারের ওপর নৃশংস হামলা ও তার ছেলে তাওসিফ রহমানকে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন। এসময় কোনো রাজশাহীর আইনজীবী এই মামলায় আসামি পক্ষকে আইনি সহায়তা প্রদান করবেন না বলেও ঘোষণা করে বার অ্যাসোসিয়েশন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহী বার ভবনের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তারা হামলা ও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
বক্তারা বলেন, পুলিশ হেফাজতে থাকা অভিযুক্তের বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচার হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়।
মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আলহাজ্ব আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জামশেদ আলী, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের পিপি মুন্সি আবুল কালাম আজাদ, মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি আলী আশরাফ মাসুম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক পারভেজ তৌহিদ জাহিদী, নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল-১ এর পিপি অ্যাডভোকেট শামসাদ বেগম মিতালি প্রমুখ।
সাখাওয়াত হোসেন/এফএ/এমএস