মাগুরা বাস টার্মিনাল কাউন্টার মালিক সমিতির নেতৃত্বে নান্টু-রানা
মাগুরা পৌর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের পরিবহন কাউন্টার মালিক সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি পদে মো. নান্টু মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মো. রানা মোল্লা নির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মাগুরা পৌর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল ভবনের দ্বিতীয় তলায় এ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। পরে ভোট গণনা শেষে ৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীদের মধ্যে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪১ জন।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সমিতির ৮টি পদে মোট ১৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে সভাপতি পদে ৩ জন, সহ-সভাপতি পদে ২ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ২ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন, প্রচার সম্পাদক পদে ২ জন, দপ্তর সম্পাদক পদে ২ জন এবং কোষাধ্যক্ষ পদে ১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
বাকি বিজয়ীরা হলেন- সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. বাশার মোল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক মো. নেওয়াজ খান, প্রচার সম্পাদক রুহুল আমিন, কোষাধ্যক্ষ মো. ইমদাদুল হক।
উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ভোটার ও প্রার্থীদের মধ্যে সন্তোষ প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/কেএইচকে/জেআইএম