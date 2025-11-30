খুলনার বাজারে কমেছে মাছের দাম, বাড়তি সবজির

খুলনার বাজারে কমেছে মাছের দাম, বাড়তি সবজির
দীর্ঘ সময় ধরে খুলনার বাজারে চড়া দামে সবজি বিক্রি হচ্ছে। সবজির দাম মাঝে ৫-১০ টাকা কমলেও এখনও বাড়তি। তবে মাছ ও মুরগির বাজারে তুলনামূলক দাম কমেছে। তবে সবজির সরবরাহ আরও বৃদ্ধি না পেলে দাম কমার সম্ভাবনা নেই বলে ব্যবসায়ীদের দাবি।
রোববার (৩০ নভেম্বর) খুলনার নতুন বাজার, নিউ মার্কেট বাজার ও মিস্ত্রিপাড়া বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
সবজির বাজার ঘুরে দেখা যায়, শিম ৮০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৬০-৭০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০-৫০ টাকা কেজি দরে, করলা ৭০-৮০ টাকা, পটোল ৪০-৫০ টাকা, পালংশাক ৩০-৪০ টাকা, লাউ শাক ৪০-৫০ টাকা কেজি, কুমড়া ৪০ টাকা কেজি, ঢ্যাঁড়স ৪০-৫০ টাকা, লাউ প্রতি পিচ ৩০-৪০ টাকা পিচ দরে, টমেটো ৮০-১০০ টাকা কেজি, কাঁচামরিচ মানভেদে ১২০-১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ ১১০-১৩০ টাকা দরে এবং রসুন ৮০-১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৫০-১৬০ টাকা কেজি দরে, সোনালি ২৭০ টাকা কেজি দরে ও লেয়ার ২৩০-২৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে এবং খাসির মাংস ১১৫০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মাছের বাজারে, রুই আকারভেদে ২২০-২৫০ টাকা, ভেটকি মাছ আকারভেদে ৫০০-৬০০ টাকা কেজি, চিংড়ি ৬০০-৮০০ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে, তেলাপিয়া ১৫০-১৬০ টাকা, পাবদা ৩০০-৩৫০ টাকা দরে, পাঙাশ ১৬০-১৮০ টাকা, কাতল ২৪০-২৫০ টাকা কেজি, ছোট মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি এবং মৃগেল ২২০-২৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
সবজির বাজারে খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে চাহিদার তুলনায় সবজির সরবরাহ এখনো শুরু হয়নি। উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা কম। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরের বাজারে সবজি কম আসছে। এ সপ্তাহে ৫-১০ টাকা কেজিপ্রতি কমেছে। তবে সরবরাহ আরেকটু বাড়লেই অনেক সবজির দাম কমে যাবে।
নিউ মার্কেট বাজারের খুচরা সবজি বিক্রেতা হামিদ শেখ বলেন, শীতকালীন কিছু সবজির দাম ৫-১০ টাকা কেজিতে কমেছে। চলতি সপ্তাহে আরো দাম কমবে। শীত বাড়লেই সবজির চালান বাড়বে। আমরা খুচরা ১০-১৫ টাকা লাভে সবজি বিক্রি করি। এখানে দাম বৃদ্ধির প্রভাব সবার ওপরই পড়ে। কিন্তু আমাদের সামান্য লাভে সবজি বিক্রি করতে হয়।
বাজারের মাছ বিক্রেতা কামরুল হক বলেন, সব মাছের দামই কমেছে। দেশী-সামুদ্রিক মাছ ৪০-৫০ টাকা কেজিপ্রতি কমেছে। তেলাপিয়া মাছ ১৩০-১৪০ টাকা কেজিতে পাওয়া যাচ্ছে। চাষের মাছেরও দাম তুলনামূলক কমেছে।
বাজারে আসা ক্রেতা আবু বক্কর বলেন, সব সবজির দাম তুলনামূলক বাড়তি। টমেটোর দাম ৭০-৮০ টাকার নিচে নাই। ফুলকপি-অন্য সবজি তো ৫০ টাকার কমে ক্রয় করা যাচ্ছে না। সবজির দাম কিছুটা কমলে বাজারে স্বস্তি ফিরে আসবে। তবে মাছ ও মুরগির দাম অনেকটা কমেছে।
গৃহিণী রেশমা সুলতানা বলেন, বাজারে সবজির সরবরাহতে ঘাটতি নাই। সে তুলনায় উচ্চমূল্যে সবজি ক্রয় করতে হচ্ছে। তবে দেশি মাছের দাম গত সপ্তাহের মতো কম দামেই বিক্রি হচ্ছে। নিয়মিত বাজার মনিটরিং করলে সবজির দাম নাগালে রাখা সম্ভব বলে তিনি জানান।
আরিফুর রহমান/এমএন/এমএস