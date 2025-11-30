  2. দেশজুড়ে

গণভোটের তারিখ পরিবর্তন করতে হবে: মিয়া গোলাম পরওয়ার

প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
রাজশাহীর মাদরাসা ময়দানে আট দলীয় বিভাগীয় সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার

জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজশাহীর মাদরাসা ময়দানে আট দলীয় বিভাগীয় সমাবেশে তিনি এ দাবি জানান।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‌‘একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হলে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।’

তিনি অভিযোগ করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরে থাকা কিছু ব্যক্তির পরামর্শে একই দিনে নির্বাচন ও গণভোটের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘সরকারের গেজেট কোনো ওহির বাণী নয়’—প্রয়োজনে তা সংশোধন করে প্রথমে গণভোট, পরে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। এসময় জুলাই সনদের সাংবিধানিক সংস্কারগুলোর বিস্তারিত প্রকাশ না করাকে তিনি ‘জনগণের জানার অধিকারের লঙ্ঘন’ বলে উল্লেখ করেন।

নির্বাচনের আগে এখনো প্রশাসনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত হয়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলীয় জোটের সভা-সমাবেশে হামলার অভিযোগ তুলে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, এ অবস্থায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, আদালতপাড়ায় প্রকাশ্যে খুনের সাম্প্রতিক ঘটনা দেশের আইনশৃঙ্খলার নাজুক অবস্থা স্পষ্ট করে। যে দেশে আদালতের সামনে হত্যা হয়, সে দেশে নির্বাচনের দিন ভোট ডাকাতি বা হামলা হবে না—তার নিশ্চয়তা নেই।

জনগণকে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, এতে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও ভিন্নমত দমনের রাজনীতির পরিবর্তনের পথ সুগম হবে।

সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করে শোনানো হয়।

সাখাওয়াত হোসেন/এসআর/জেআইএম

