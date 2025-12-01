লালমনিরহাটে সর্বনিম্ন ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড

লালমনিরহাটে সর্বনিম্ন ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড
লালমনিরহাটে শীতের প্রকোপ বাড়তে শুরু করেছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।
কুড়িগ্রাম রাজারহাট কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুবেল চন্দ্র সরকার বলেন, ‘সকালে লালমনিরহাটের তাপমাত্রা ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। কয়েকদিন এ তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। কুয়াশার ঘনত্ব অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।’
স্থানীয়রা জানায়, ভোর থেকে লালমনিরহাট সদরসহ পাঁচ উপজেলায় কুয়াশার ঘনত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোর ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বৃষ্টির মতো টপ টপ করে কুয়াশা পড়তে দেখা যায়। লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়কগুলোতে দিনের বেলায়ও হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীরগতিতে যানবাহন চলাচল করছে।
শীতের এ তীব্রতায় স্থবিরতা নেমে এসেছে কর্মজীবী মানুষের জীবনে। বিশেষ করে দিনমজুর, রিকশাচালক ও কৃষকদের ভোগান্তি চরমে। পেটের তাগিদে কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করে তাদের বের হতে হচ্ছে কাজে।
হাতীবান্ধার রিকশাচালক সামসুল আলমের কণ্ঠে শোনা যায় সেই কষ্টের কথা। তিনি বলেন, কুয়াশায় রিকশা চালালে শরীর ভিজে যায়, ঠান্ডায় হাত-পা অবস হয়ে আসে। তবুও সংসারের চিন্তায় রাস্তায় নামতে হয়।
রোজিনা পরিবহনের চালক আলী জানান, কুয়াশার কারণে রাস্তা ঠিকমতো দেখা না যাওয়ায় সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। যার ফলে যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে।
মহসীন ইসলাম শাওন/আরএইচ/এমএস