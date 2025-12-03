  2. দেশজুড়ে

ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণসহ ছয় দফা দাবিতে ভোলা-বরিশাল-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুর থেকে ভোলা সদর উপজেলা মহাসড়কের পরানগঞ্জ বাজার সংলগ্ন বিশ্বরোড চত্বরে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে বরিশালসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দূরপাল্লার বাস, ট্রাক ও পণ্যবাহী পরিবহন আটকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দুর্ভোগে পড়ে যাত্রী ও চালকরা।

আন্দোলনকারীরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে দাবির কথা জানানো হলেও কোনো সাড়া না পাওয়ায় তারা বারবার কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সম্প্রতি চরফ্যাশন থেকে লংমার্চ করে ঢাকা শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করার পরও দাবি বাস্তবায়ন হয়নি।

৬ দফা দাবির মধ্যে আছে ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণ, ভোলার গ্যাস দিয়ে ভোলায় কলকারখানা নির্মাণসহ পাইপলাইনের মাধ্যমে ভোলার ঘরে ঘরে গ্যাস–সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ভাঙন প্রতিরোধসহ ভোলার হাসপাতালের সব শূন্য পদ পূরণ করা।

এসময় আন্দোলনকারীরা জানান, আগামীকাল (৪ ডিসেম্বর) জেলা প্রশাসক কার্যালয়সহ সাত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন তারা।

