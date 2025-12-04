হবিগঞ্জে নারী উদ্যোক্তা মেলায় সংঘর্ষ, আহত ৩০

হবিগঞ্জে নারী উদ্যোক্তা মেলায় সংঘর্ষ, আহত ৩০
হবিগঞ্জ শহরে নারী উদ্যোক্তা মেলায় দুই তরুণের ঝগড়ার জের ধরে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের ৩০ জন আহত হয়েছে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) মধ্য রাতে শায়েস্তানগরে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত কয়েকদিন ধরে শায়েস্তানগরে মহব্বত কমিউনিটি সেন্টারে নারী উদ্যোক্তা মেলা চলছে। মেলায় সন্ধ্যা রাতে পটকা ফাটানো নিয়ে শায়েস্তানগর ও মোহনপুর এলাকার দুই পক্ষের তরুণের মধ্যে ঝগড়া হয়। রাত ১১টার দিকে তাদের পক্ষ নিয়ে দুই এলাকাবাসী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় উভয়পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর হবিগঞ্জ সদর ক্যাম্প ও সদর মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত পৌনে ১২টার দিকে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একেএম শাহাবুদ্দিন শাহীন জানান, প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তদন্ত করে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/ইআরকে/এমএস