  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহ

শিশু হত্যায় দোষীদের বিচারের দাবি, মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
শিশু হত্যায় দোষীদের বিচারের দাবি, মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ

ঝিনাইদহ পৌর শহরের পবহাটি গ্রামে শিশু সাইমা আক্তার সাবা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী। মরদেহ নিয়ে ঝিনাইদহ-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ করেন তারা।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ-ঢাকা মহাসড়কের পবহাটি ঈদগাহ এলাকায় এ অবরোধ করে এলাকাবাসী।

এসময় বিক্ষোভকারীরা শিশু সাবা হত্যায় জড়িত প্রতিবেশী সান্ত্বনা খাতুনের ফাঁসির দাবি জানান। বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন করে। পরে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনেআরা ও সদর থানার পুলিশ দোষীদের গ্রেফতার ও আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনেআরা বলেন, চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন হিসেবে একজনকে রাতে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কিনা সেটি পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। অবশ্যই তারা ন্যায় বিচার পাবেন। সড়কের অবরোধ তারা তুলে নিয়েছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় জড়িতদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত আদালতে তাদের সোপর্দ করা হবে। এর মধ্যে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। এ ঘটনায় নিহত শিশুর পরিবার থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

গতকাল বুধবার সকালে জেলা শহরের পবহাটি গ্রামের সিটি মোড় এলাকার ভ্যানচালক সাইদুল ইসলামের তিন বছর বয়সী সন্তান সাইমা আক্তার সাবা নিখোঁজ হয়। পরে রাত ৯টার দিকে প্রতিবেশী সান্ত্বনা খাতুনের ঘর থেকে ওই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় সান্ত্বনা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ। সান্ত্বনা খাতুন একই গ্রামের মাসুদ হোসেনের স্ত্রী।

আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।