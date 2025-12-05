  2. দেশজুড়ে

গুলি চালিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে দমানো যাবে না: এমপি প্রার্থী

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল

পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল বলেছেন, গুলি চালিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে দমানো যাবে না। গুলির ভয় আমরা করি না। হামলা-মামলা করে জামায়াতের নেতাকর্মীদের ইসলামের পথ থেকে ফেরানো যাবে না। জামায়াতের নেতাকর্মীরা হামলা-মামলা-নির্যাতন ভয় পায় না।

তিনি বলেন, ‘আমার নির্বাচনি প্রচারণার গাড়িতে গুলি করে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল ওরা। কিন্তু ওরা জানে না আবু তালেব মন্ডল ভয় পাই না। জামায়াতের কর্মীরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না।’

শুক্রবার (৫ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় পাবনার ঈশ্বরদীর খায়রুজ্জামান বাবু বাসটার্মিনালে পাবনা-৪ আসনের নির্বাচনি জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য এসব কথা বলেন আবু তালেব মন্ডল।

জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান।

জনসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পাবনা-৫ আসনের জামায়াতে মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ইকবাল হোসাইন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মঞ্জরুল ইসলাম।

উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. মো. নুরুজ্জামান প্রামানিকের সভাপতিত্বে জনসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাবনা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল গাফ্ফার, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম রব্বানী খান জুবায়ের প্রমুখ।

