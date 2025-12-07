  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে আজও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি

প্রকাশিত: ১০:২১ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
পঞ্চগড়ে রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রয়েছে। কমেনি শীতের তীব্রতা। রোববারও (৭ নভেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। শনিবার রেকর্ড হয়েছিল চলতি শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি। তবে রোববার সকালেও সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লে কমতে থাকে শীতের তীব্রতা।

এদিকে রাতের (সর্বনিম্ন) তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় কয়েকদিন ধরে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরের এই জেলায়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে উত্তরের হিমেল বাতাস আর ঘনকুয়াশার কারণে কনকনে শীত অনুভূত হয়। রাতভর হালকা থেকে ঘনকুয়াশায় ঢেকে থাকে এলাকা। তবে ভোরের দিকে সূর্য উদয়ের সঙ্গে কমতে থাকে ঠান্ডার অনুভূতি। রোদের জন্য সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্বস্তি মিললেও বিকেলের পর থেকে আবারও শুরু হয় শীত। তীব্র শীত অনুভূত হয় পরদিন সকালে সূর্য ওঠা পর্যন্ত। এতে দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে সকালে কাজের খোঁজে বের হওয়া কর্মজীবী মানুষের মাঝে।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, রোববার সকাল ৯ টায় সর্বনিম্ন ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমে ২৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ। শনিবার চলতি শীত মৌসুমে সারাদেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়। দুয়েক দিনের মধ্যে রাত ও দিনের তাপমাত্রা আবারও কমতে পারে।

সফিকুল আলম/এমএন/জেআইএম

