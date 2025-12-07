জামায়াত প্রার্থী
ইসলামি দল ক্ষমতায় এলে নারীরা অধিকার হারাবে- এমন প্রচার ভিত্তিহীন
জামায়াত ক্ষমতায় এলে সুদভিত্তিক নয়, যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে। ইসলামি দল ক্ষমতায় এলে নারীরা অধিকার হারাবে— এমন প্রচার ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন কিশোরগঞ্জ-১ (সদর–হোসেনপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মোসাদ্দেক ভুঁইয়া।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে হোসেনপুরের গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে গোবিন্দপুর ইউনিয়ন জামায়াত আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, নারীদের সম্মান ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাই হবে আমাদের অঙ্গীকার। দেশের দুর্নীতি গভীরে পৌঁছে গেছে শুধু অসৎ ও অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে। তাই ক্ষমতায় গেলে প্রথম কাজ হবে দুর্নীতিকে চিরতরে নির্মূল করা।
মোসাদ্দেক ভুঁইয়া আরও বলেন, আমাদের অনেক পরে স্বাধীন হওয়া সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া আজ উন্নত দেশের সারিতে। সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব পেলে বাংলাদেশও দ্রুত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে পারে। জামায়াত নির্বাচিত হলে চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ সার্বিক উন্নয়ন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে করা হবে।
গোবিন্দপুর ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি মাওলানা শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা নাজমুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের আমির মো. আমিনুল হক, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মন, উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আশিকুর রহমান ও সেক্রেটারি রাকিবুল হাসানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
নির্বাচনি জনসভায় ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মিছিল নিয়ে শত শত নেতাকর্মী উপস্থিত হন।
